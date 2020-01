Образец Резюме на английском: Информационные технологии - Администратор сети - Network Administrator Resume Sample



Personal Information

Name: ______

Address: ______

Phone: ______

Cell: ______

E-mail: ______



Objective

Network Administrator .



Experience



Cyclone Technologies, Memphis, TN

Network Administrator, 1998 - Present

Responsible for supporting entire software network for this 400-employee company,

including LAN technologies, internet, intranet, and Ethernet systems .



Henshaw Incorporated, Memphis, TN

Networking Consultant, 1993 - 1998

Responsible for cross-connecting multi-platformed systems and providing website

traffic strings for tech support communications .



Bradshaw Systems, Richmond, VA

Assistant System Administrator, 1990 - 1993

Responsible for generating and maintaining operating systems .

Education



University of Virginia, Charlottesville, VA

B.S., Computer Science, 1990



Certifications



• Certified Network Administrator (CNA) - 1996

• Network Systems Specialist, Microsoft Certified - 1995



References



Available upon request .





